استبدال عربة يؤخر رحلة "قطار أسوان - القاهرة" نصف ساعة

11:42 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

أسوان - إيهاب عمران:

أبدى عدد من ركاب قطار رقم 2011 VIP المتجه من أسوان إلى القاهرة، تذمرهم من اختلاف مواصفات العربة البديلة عن العربة التي حجزوا فيها بعد أن تم استبدالها، ما أدى إلى تأخر انطلاق القطار لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تتدخل إدارة محطة أسوان لتوصيح الأمر واستكمال الرحلة.

ووفق مصادر، فقد تبيّن أنه أثناء الفحص الفني للقطار قبل التحرك وجد عارض فني في العربة رقم 12 (عربة ثانية مكيفة)، وعليه تم استبدالها بعربة روسية الصنع، واستكمال الرحلة بكامل عدد العربات بعد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان السلامة.

