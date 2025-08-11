اليوم.. أولى جلسات محاكمة "ابنة مبارك" المزعومة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة "التيك توكر" مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك المزعومة"، على خلفية اتهامها بالسب والقذف في البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضدها.

وكان المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، قد قرر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على قرار الإحالة الصادر عن المستشار أحمد طارق، رئيس النيابة، عقب انتهاء التحقيقات واستيفاء التقارير الفنية.

تفاصيل قرار الإحالة

تضمن قرار الإحالة في القضية رقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنتزه، أن المتهمة مروة يسري عبد الحميد السيد (محبوسة احتياطيًا)، قامت في شهر يوليو الماضي بقذف المجني عليها الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار، وشهرتها وفاء عامر، من خلال حسابها على منصة "تيك توك"، حيث أسندت إليها علنًا وقائع لو صحت لأوجبت عقابها قانونًا.

وأشار القرار إلى أن المتهمة نشرت صورًا للشاكية واتهمتها بتزوير مستندات مالية، والتسبب في وفاة أحد الأشخاص نتيجة تورطها في تجارة الأعضاء البشرية.

كما أشار إلى أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بنشر صور شخصية وأخبار عنها دون رضاها، مما ألحق بها أذى معنويًا.

وبحسب نص الإحالة، تعمدت المتهمة إزعاج المجني عليها عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال، كما أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على "تيك توك" بهدف تسهيل ارتكاب جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية.

خلفية الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مروة يسري، التي تدّعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها، من بينها بلاغ الفنانة وفاء عامر بشأن ترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل.

وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية، تحت إشراف المستشار أحمد طارق، التحقيق مع المتهمة التي تواجه اتهامات بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.

مفاجآت التحقيق

وخلال جلسة التحقيق زعمت المتهمة أن المعلومات التي تنشرها في مقاطع الفيديو تحصل عليها من شخص يُدعى "ألكسندر"، ويُعرف بـ"الصندوق الأسود"، ويقيم بمحافظة الإسكندرية.

كما تمسكت المتهمة بادعائها أنها ثمرة زواج الرئيس الأسبق مبارك من إحدى الفنانات، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بذلك إلا مؤخرًا، وأنها تربّت لدى أسرة في منطقة إمبابة ظلت تؤكد لها أنها ليست ابنتهم.

وأوضحت أنها انتقلت للعيش في الإسكندرية بسبب سوء المعاملة التي تلقتها من تلك الأسرة، وطلبت من النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" مع أسرة الرئيس مبارك لإثبات صحة أقوالها.