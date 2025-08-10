القليوبية- أسامة عبدالرحمن:



كشفت المعاينة الأولية حول حريق عدد من المحال بمنطقة محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، أن الحريق نشب في مطبخ مطعم كشري شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المحال المجاورة، وتمت السيطرة علي الحريق، كما تم الانتهاء من أعمال التبريد بالكامل.

كشف بيان محافظة القليوبية، أنه فور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

انتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

واحترازيا تم إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، إذ أدى الحريق في المنطقة المحيطة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، الأمر الذي استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق، وآخر باختناق، وثالث بكسور متفرقة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت هيئة مترو الأنفاق، أنه في تمام الساعة 11:30 مساءً، تمت إعادة تشغيل وفتح محطة مترو شبرا الخيمة للركاب، بعد السيطرة الكاملة على الحريق الذي وقع خارج المحطة.