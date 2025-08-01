إشغالات 100%.. المصايف تطالب بتجنب شواطئ معينة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن اكتمال نسب الإشغال في 9 شواطئ وصلت كل منها إلى 100%، مطالبة المصطافين بعدم التوجه إليها حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للزحام الشديد.

ووفقًا لتنبيه رسمي صادر عن الإدارة، فإن الشواطئ التي رفعت لافتة "كامل العدد" هي:

عروس البحر، إسكندر، محمود سعيد، بحري المميز، طاحونة المندرة، وانلي، جزيرة الذهب، البوريفاج، وستانلي.

ونصحت الإدارة رواد البحر بالتوجه إلى الشواطئ التي لا تزال متاحة، مثل: جليم، السلسلة، وبعض شواطئ بحري والأنفوشي، التي ما زالت تستقبل زوارًا.

وشهدت شواطئ الإسكندرية الممتدة من أبو قير شرقًا إلى أبو تلات غربًا، اليوم، ارتفاعًا كبيرًا في نسب الإشغال، خاصة من رحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بحالة البحر، أوضحت الإدارة أنه رُفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، ما يعني أن البحر متاح للنزول مع الحذر الشديد، نظرًا لنشاط بسيط في حركة الرياح.

أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي، ذات المساحات المفتوحة، فترفرف فوقها الرايات الحمراء، في إشارة إلى أن البحر غير آمن حاليًا ولا يُسمح بالنزول إليه.

وشددت إدارة السياحة والمصايف على ضرورة اتباع تعليمات المنقذين وعمال الأبراج، مؤكدة عدم دفع أي مبالغ إضافية بخلاف سعر تذكرة الدخول الرسمي.