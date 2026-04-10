زحام وبـ"بيتش باجي".. إقبال على شاطئ بورسعيد في الجمعة الأخيرة قبل عيد

وجّه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بقيادة المهندس مايكل ألفي، في تنفيذ الحملات الصباحية والمسائية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة وجودة السلع الغذائية المتداولة، تزامنًا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة وعيد شم النسيم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

تنظيم 20 حملة على 134 منشأة غذائية

وأوضح المهندس مايكل ألفي أنه جرى التنسيق بين فرع الهيئة ومديريات الطب البيطري والتموين، للمرور على محال بيع الأسماك المملحة والأنشطة التجارية المختلفة، على مدار أسبوع بمراكز أسوان ونصر النوبة ودراو وإدفو.

وأشار المهندس مايكل إلى تنفيذ 20 حملة تفتيشية، شملت المرور على 134 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير عدد من محاضر المخالفات، وإعدام كميات من الأغذية المتنوعة، من بينها دواجن مجمدة وحلوى وعصائر غير صالحة، إلى جانب مصادرة 20 كجم من المواد الغذائية المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

استمرار الحملات خلال أيام الأعياد

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء، لضمان تداول غذاء آمن للمواطنين، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية.

كما شدد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات مشتركة مكثفة خلال فترة الأعياد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

التأكد من صلاحية السلع المعروضة

وأضاف أن الحملات تستهدف التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة، وسلامة طرق التخزين والعرض، والتزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة، وتطبيق معايير سلامة الغذاء المعتمدة، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

لا تهاون مع المخالفين

وأكدت محافظة أسوان استمرار جهودها الرقابية على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، وضمان توفير غذاء آمن وسليم للجميع.