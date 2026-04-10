ردت النجمة ياسمين عبدالعزيز، على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي الأخيرة التي أدلى بها عنها خلال لقائه على احدى القنوات الفضائية.

وأعادت ياسمين عبدالعزيز، نشر فيديو طارق الشناوي الذي يتحدث فيه عنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أستاذي الناقد الكبير طارق الشناوي.. ألف شكر".

وكان الناقد طارق الشناوي قال عن ياسمين عبدالعزيز ببرنامج "ورقة بيضاء" مقارنة الناس بينها وبين الفنانة مي عمر غير منطقية، موضحا أن "ياسمين" تمتلك تاريخا فنيا طويلا وتُعد مشروع نجمة شباك في التلفزيون، نظرا لقدرتها على تقديم شخصيات متعددة ومقنعة للجمهور.

وأشار الشناوي في الوقت نفسه إلى أهمية خوض ياسمين عبدالعزيز تجارب درامية مختلفة للحفاظ على تطورها الفني.

مسلسل "وننسى اللي كان" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمد لطفي، إيمان السيد، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، إنجي كيوان.