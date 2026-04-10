إعلان

بالصور- إعدام 350 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 28 محضرًا لمطاعم بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:27 م 10/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت هيئة سلامة الأغذية ومديرية تموين المنيا حملات مكثفة على عدداً من مطاعم أحياء جنوب وغرب مدينة المنيا، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة.

و أسفرت الحملات عن إعدام 350 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 28 محضرًا للمخالفين، إلى جانب إعداد التقارير الفنية اللازمة، والتحفظ على الإشغالات المخالفة.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الحملات شملت المرور على عدد كبير من المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة وسلامة الأغذية، مع التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتلاعب، مشدداً على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم، بما يضمن توفير غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطاعم مدينة المنيا أطعمة فاسدة هيئة سلامة الأغذية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان