شنت هيئة سلامة الأغذية ومديرية تموين المنيا حملات مكثفة على عدداً من مطاعم أحياء جنوب وغرب مدينة المنيا، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة.

و أسفرت الحملات عن إعدام 350 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 28 محضرًا للمخالفين، إلى جانب إعداد التقارير الفنية اللازمة، والتحفظ على الإشغالات المخالفة.

وأعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الحملات شملت المرور على عدد كبير من المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة وسلامة الأغذية، مع التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتلاعب، مشدداً على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم، بما يضمن توفير غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة.