نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، كان يعاني من تشوه حاد في العمود الفقري، كاد أن يؤثر على وظائفه الحيوية.

دعم قيادات الجامعة والقطاع الطبي

جاء هذا الإنجاز تحت رعاية أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وعلاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف محمد الشرقاوي، رئيس قسم جراحة العظام، ومحمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ.

حالة معقدة استدعت تدخلًا عاجلًا

استقبل المستشفى الطفل وهو يعاني من اعوجاج وتحدب شديدين في العمود الفقري، ما تسبب في ضيق واضح وتأثر ملحوظ بوظائف التنفس، وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًا دقيقًا ومعقدًا.

فريق طبي متكامل لإجراء الجراحة

أُجريت العملية بواسطة فريق متخصص ضم عمرو حاتم، مدرس جراحة العظام والعمود الفقري، ويوسف سامح يسن، مدرس مساعد جراحة العظام، بمشاركة الأطباء المقيمين: أحمد عزت، وسامر يوسف، وحسام خالد.

كما شارك فريق التخدير تحت إشراف هالة سعد عبدالغفار، وعضوية حسام جمال، مدرس بالقسم، وإسراء محمد، مدرس مساعد، إلى جانب فريق التمريض بقيادة منتصر خلف، وأحمد سيد، وعبد الرحمن صابر.

تقنية حديثة تُستخدم لأول مرة

استخدم الفريق تقنية تصحيح القمة النشط (Active Apex Correction)، والتي تُطبق لأول مرة داخل جامعة أسيوط لعلاج حالات الاعوجاج المبكر للعمود الفقري، مع الحفاظ على النمو الطبيعي للعمود الفقري، من خلال تركيب مسامير وأعمدة معدنية قابلة للإطالة.

نتائج ناجحة وتحسن ملحوظ

أعلن الفريق الطبي نجاح العملية بالكامل، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة تحسنًا واضحًا في زاوية العمود الفقري، إلى جانب تحسن ملحوظ في كفاءة التنفس.

متابعة مستمرة لضمان التعافي

أكد الفريق أن حالة الطفل مستقرة حاليًا، مع وضع برنامج متابعة دقيق لضمان استكمال التعافي ونمو العمود الفقري بشكل سليم خلال الفترة المقبلة.