زحام بالإسكندرية.. الشواطئ ترفع "كامل العدد" هربًا من حرارة أغسطس (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتزاحم كبير على البوابات في ساعات الصباح الباكر.

وسجلت شواطئ المدينة نسب إشغال مرتفعة، خاصة من رحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، بحثًا عن نسمة هواء تخفف وطأة الحر.

ووفقًا لبيانات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بلغت نسب الإشغال في شواطئ القطاع الشرقي مثل عروس البحر والعصافرة وطاحونة المندرة نحو 70%، فيما رفع شاطئ بحري لافتة "كامل العدد" مبكرًا.

وأوضحت الإدارة أن شواطئ القطاع الغربي لا تزال نسب الإقبال فيها منخفضة، إذ لم تتجاوز 15% صباح اليوم، مع توقعات بارتفاع الأعداد خلال ساعات النهار.

وبالنسبة لحالة البحر، أشارت المصايف إلى رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، بما يعني أن البحر متاح للنزول مع توخي الحذر، نظرًا لنشاط خفيف في حركة الرياح.

وشهدت شواطئ العجمي والقطاع الغربي ذات المساحات المفتوحة، رفع الرايات الحمراء، ما يعني أن البحر غير آمن للسباحة حاليًا.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات المنقذين وعمال الأبراج، وعدم دفع أي مبالغ إضافية بخلاف سعر تذكرة الدخول الرسمية، حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم كمصطافين.