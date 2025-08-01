مصرع شاب وإصابة آخر في انفجار جسم غريب بمزرعة شرق السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، في حادث انفجار جسم غريب بمنطقة عرب الشط شرق محافظة السويس، حيث تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، بينما جرى نقل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من عدد من العمال بإحدى المزارع الواقعة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، يفيد بوقوع انفجار خلال العمل داخل مزرعة فواكه، أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر.

ووجّه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، سيارتي إسعاف من أقرب نقطة إلى موقع الحادث، وتم التنسيق مع قوات الحماية المدنية للانتقال السريع إلى المكان وبدء عمليات المسح.

وكشفت المعاينة المبدئية أن جسمًا غريبًا مدفونًا في الأرض انفجر أثناء قيام العمال بأعمال الحفر للزراعة في مزرعة الوادي، ما أدى إلى مصرع أحد الشابين في الحال، وإصابة الآخر.

وانتقلت فرقة المفرقعات إلى موقع الانفجار، بالتنسيق مع سرية الإنزالات التابعة للجيش الثالث الميداني، وبدأت أعمال المسح الشامل للتأكد من عدم وجود أجسام أخرى ورفع آثار الجسم المنفجر.