"خريطة أمنية جديدة".. تغييرات واسعة في صفوف شرطة الفيوم

الفيوم – مصراوي:

أصدر اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة بالمحافظة، والتي تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الأمني بمختلف المراكز والأقسام.

شملت الحركة تعيين قيادات جديدة لأقسام الشرطة، حيث تولى العميد حسن أبو عقرب منصب مأمور قسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، والعقيد محمد خضر مأمورًا لقسم شرطة الفيوم "ثانٍ"، والعميد محمد زهران مأمورًا لقسم "أول".

كما عُيّن العميد محمود أبو بكر مأمورًا لمركز شرطة الفيوم، والعميد محمد فؤاد لمركز سنورس، والعميد محمد ثابت عطوة لمركز إطسا، والعميد أحمد سيف لمركز طامية.

وتضمنت التغييرات أيضًا تعيين العميد محمد حسني مريز مأمورًا لقسم شرطة الشواشنة، والعميد محمد سويلم لمركز يوسف الصديق، والعميد محمد علاء توفيق لمركز أبشواي، والعقيد مصطفى فهمي مأمورًا لقسم شرطة سنهور.

وعلى صعيد إدارات البحث الجنائي، عُيّن الرائد محمد أنور رئيسًا لمباحث قسم الفيوم الجديدة، والرائد شريف فارس لقسم "ثانٍ"، والرائد أحمد السوهاجي لقسم "أول"، والرائد محمد فريتم لمركز الفيوم. كما تولى المقدم هيثم طلبة رئاسة مباحث مركز إطسا، والرائد محمد عشري لمركز طامية، والرائد علي أبو جليل لمركز سنورس.

وامتدت الحركة لتشمل الإدارات النوعية، حيث عُيّن العميد محمود هيبة رئيسًا لفرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، والمقدم محمد ثروت لقطاع الشرق. وتولى العقيد مصطفى الجندي رئاسة مباحث التموين، والعقيد محمد هاشم مفتاح رئاسة قسم التحريات، والعقيد عبد الله عثمان رئاسة مباحث المرور، والمقدم محمد عبد الحكيم رئاسة مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم أحمد الهاين لمباحث الأموال العامة.