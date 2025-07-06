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محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة "بإيدينا نصنع" بمكتبة مصر العامة

11:25 ص الأحد 06 يوليه 2025
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (2)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (5)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (6)
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (7)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (8)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (4)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (3)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (11)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (12)
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    محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة بإيدينا نصنع بمكتبة مصر العامة (10)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة فعاليات مبادرة "بإيدينا نصنع"، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي الثقافي وتنمية مهارات الأطفال والشباب وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف المحور الثقافي ضمن رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هاجر محروس، مديرة فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، إلى جانب المشاركين في المبادرة من الأطفال والشباب.

واستهل المحافظ زيارته بتفقد المعرض الدائم للمنتجات اليدوية، والذي يضم نماذج من مشغولات جمعيتي "خان الخليلي" و"على الخير نتعاون"، بالإضافة إلى منتجات يدوية من تصميم أسرة "نورهان"، تشمل الإكسسوارات والمشغولات اليدوية والخرز. كما تابع ورش العمل الثقافية المصاحبة، مثل ورشة مسرح العرائس وورشة الرسم، حيث حرص على التفاعل مع الأطفال والاستماع إلى آرائهم حول الأنشطة المقدمة.

وشهد المحافظ جانبًا من ورش العمل ضمن المبادرة، والتي تتضمن تدريبات عملية على تصنيع منتجات يدوية مثل الشموع، والخرز، والكونكريت، والريزن، مشيدًا بالمبادرة كنموذج ناجح لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب مهارات عملية وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن تعزيز الثقافة والمعرفة لدى النشء والشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء شخصية وطنية واعية ومبدعة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. كما أثنى على الدور الحيوي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في دعم القدرات الإبداعية والفكرية للمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

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هشام أبو النصر محافظ أسيوط مبادرة بإيدينا نصنع مكتبة مصر العامة عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030
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