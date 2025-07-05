وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بمركز ببا

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز ببا، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة، اليوم السبت.

وتفقد الوزير والمحافظ محطة المعالجة الثنائية بقرية طحا البيشة، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 550 مليون جنيها، وبطاقة 15/25 ألف م3/يوم ، وتخدم 190 ألف نسمة في 12 قرية بإجمالي أطوال شبكات 83.154 كم، وإجمالي خطوط طرد 18.482كم.

وتجول الوزير والمحافظ داخل مكونات المشروع والتي شملت المدخل، والمصافي، وأحواض التهوية، وغرفة التوزيع، و أحواض الترسيب النهائي، و محطة رفع الحماة المعادة والزائدة، و أحواض تركيز الحماة، وغيرها، ثم انتقل وزير الإسكان، إلى محطة مياه الفقاعي، والتي تعمل بطاقة 8.6 ألف متر مكعب في اليوم ، وتخدم 35 ألف نسمة، واستمع لشرح مفصل من مسؤولي الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه والتي شملت عنابر الشبة والكيماويات، ووحدة الكلورة، وغرفة طلمبات المياه العكرة، ووحدة التشغيل والتحكم.