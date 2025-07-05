بالأسماء.. 11 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

استقبلت اللجنة العليا لتلقي أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية، برئاسة المستشار عماد عبد الحميد، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات، أوراق ترشح 11 مرشحًا على نظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تلقت اللجنة أوراق كل من:

جمال عبد الظاهر، طارق أحمد عبد الهادي، ومحمد عبد المعطي كمرشحين عن حزب مستقبل وطن.

أحمد الهواري وخالد البسيوني كمرشحين عن حزب حماة الوطن.

إياد محمود صالح كمرشح عن حزب الجبهة الوطنية.

كما تقدم خمسة مرشحين حتى الآن لخوض الانتخابات كـمستقلين وهم: القصبي محمود عبد الغفار، عبد الرحمن الشهاوي، مدحت الفيومي، محمد مخيمر، وخالد شعبان.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين حتى يوم 10 يوليو، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء يوم الخميس، حيث ستغلق أبوابها في الثانية ظهرًا، وهو اليوم الأخير للترشح.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ سيجرى يومي الأحد والاثنين، الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.