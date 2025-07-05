8 مرشحين يتقدمون للترشح لانتخابات "الشيوخ" في اليوم الأول بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:



بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنيا الابتدائية، اليوم السبت، عملها برئاسة المستشار أسامة عبدالمنعم رئيس محكمة المنيا الابتدائية ورئيس اللجنة.



,ضمت لجنة تلقي طلبات الترشح: المستشار شعبان مغربي مساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد عقر مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة .



وأسفرت عملية تلقي الأوراق في اليوم الأول داخل لجنة محكمة المنيا الابتدائية عن تقدم 8 مرشحين حتى الآن.



ومن المقرر أن تتلقى اللجنة طلبات المرشحين حتى يوم 10 يوليو من التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، ماعدا يوم الخميس حتى الثانية ظهراً، وهو اليوم الأخير للترشح.



وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ سيُجرى يومي الأحد والإثنين، الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية مشددة، بينما تُعقد الانتخابات داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.