أسيوط تحتفي بالمسرح المصري في حدث ثقافي غير مسبوق -صور

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم الجمعة، فعاليات الحفل الختامي للدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي أقيم تحت شعار "في كل مصر"، على خشبة مسرح قصر ثقافة أسيوط، في سابقة هي الأولى من نوعها بخروج الحفل الختامي من العاصمة إلى قلب الصعيد، تجسيدًا لرؤية الدولة في ترسيخ اللامركزية الثقافية وتوسيع نطاق الفنون في مختلف ربوع الجمهورية.

وجاء تنظيم الحفل برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبحضور نخبة من رموز الفن والمسرح والإعلام، من بينهم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج عادل عبده مدير المهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين البارزين، منهم رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، بوسي شلبي، ضياء عبدالخالق، نادر صلاح الدين، الدكتور حسام عطا، الكاتب وليد يوسف، والمخرج خالد جلال.

كما شارك في الحفل عدد من القيادات التنفيذية والدينية والثقافية بالمحافظة، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية، والدكتور جمال عبدالناصر مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، وخالد خليل مدير فرع ثقافة أسيوط، إلى جانب ممثلين عن الأوقاف والكنيسة، ومسؤولي التنمية المحلية والمشروعات الصغيرة، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

وفي تصريحات صحفية، أعرب المحافظ هشام أبوالنصر عن اعتزازه باستضافة أسيوط لهذا الحدث الفني البارز، مؤكدًا أن نقل الحفل الختامي إلى الصعيد يمثل تحولًا نوعيًا في المشهد الثقافي، ويعكس دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ العدالة الثقافية وتعزيز التنمية الشاملة في محافظات الجنوب.

وأضاف أن وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت نموذجًا ناجحًا في تنظيم الفعاليات، مشددًا على أهمية استثمار هذا الحراك الثقافي في توسيع قاعدة المشاركة لدى الشباب والنشء.

من جانبه، عبّر الفنان محمد رياض عن سعادته البالغة بإقامة الحفل في أسيوط، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا حقيقيًا لفكرة وصول المسرح إلى كل ربوع الوطن، مشيدًا بشغف الجمهور الأسيوطي وتفاعله مع الفعاليات.

ووجه رياض الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للمهرجان، مؤكدًا أن الدورة الحالية شهدت تطورًا ملحوظًا، وأن إقامة الحفل في الصعيد هو تكريم للفن والمسرح في هذه المنطقة الغنية بالإبداع.

بدوره، أوضح المخرج عادل عبده أن اختيار أسيوط لاستضافة الحفل جاء تتويجًا لدورها الحيوي في الحركة المسرحية، ولما تمتلكه من طاقات شبابية وبيئة ثقافية واعدة، مشيرًا إلى أن الدورة الثامنة عشرة كانت من أنجح الدورات من حيث تنوع العروض والورش الفنية.

واستُهل الحفل بفقرة "السجادة الحمراء" لاستقبال النجوم، تلاها السلام الوطني، ثم كلمات ترحيبية ومراسم تكريم لعدد من رموز المسرح الذين ساهموا في إنجاح فعاليات المهرجان، من بينهم الفنان خالد أبوضيف، المخرج أسامة عبدالرؤوف، الكاتب حسام عبدالعزيز، والدكتور حسام عطا، إلى جانب تكريم خاص للكاتب المسرحي الكبير درويش الأسيوطي.

كما تم تكريم محافظ أسيوط ومنحه درع المهرجان، تقديرًا لدوره في دعم الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، واستضافته لهذا الحدث للمرة الأولى في تاريخ المهرجان خارج العاصمة.

واختتم الحفل بعرض مسرحي بعنوان "حاجة تخوف" من إخراج خالد جلال، الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ القاعة بحفاوة بالغة.

وأكد المحافظ في ختام الحفل أن أسيوط ستظل منبرًا مفتوحًا للإبداع والمبدعين، مشددًا على أن المسرح يمثل قوة ناعمة مؤثرة في تشكيل الوعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يُعد منصة سنوية لعرض إبداعات الفرق المسرحية من مختلف الجهات، ويسهم في ترسيخ مكانة المسرح كأداة للتنوير المجتمعي وبناء الإنسان.