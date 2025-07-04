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حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية - صور

02:59 م الجمعة 04 يوليه 2025
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (5)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (7)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (8)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (4)
  • عرض 12 صورة
    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (6)
  • عرض 12 صورة
    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (12)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (3)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (10)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (11)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (2)
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    حملة بإسنا جنوب الأقصر لتنفيذ 257 إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية (1)
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الأقصر - محمد محروس:

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، برئاسة علي سيد صادق، تقريرًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من موجة الإزالات رقم 26 بمركز ومدينة إسنا.

وبلغ عدد المخالفات التي تم إزالتها عدد 257 مخالفة، حيث بلغ مساحة مخالفات المباني المزالة 28077.19 م2، ومساحة مخالفات الزراعة المزالة 532 فدان-23 قيراط -9 أسهم.

وكانت الحالات المزالة عبارة عن ( تعديات على الأرض الزراعية _ مخالفات واردة من المتغيرات المكانية _مخالفات تنظيم _ مخالفات ري _ ملفات غير صالحة وغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين ).

وبلغ إجمالي ما تم استرداده من الحالات المزالة من الغير صالحة وغير مستوفية لضوابط وشروط التقنين عدد 155 حالة.

الجدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تلتها المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا الأقصر التعديات على الأراضي الزراعية
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