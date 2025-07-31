إنقاذ سيدة احتُجزت داخل مصعد بأحد المولات التجارية بالعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إنقاذ سيدة احتُجزت داخل مصعد بأحد المولات التجارية في مدينة العبور، وذلك في استجابة سريعة وفورية لبلاغ ورد من الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وجاءت جهود الإنقاذ تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.



تلقى الرائد كمال حبشي، قائد قوات الإنقاذ، بلاغًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بوجود سيدة محتجزة داخل مصعد في أحد المولات التجارية بالحى الأول – محلية 5، بجوار سنتر الشام، دائرة قسم أول العبور.



جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود سيدة تُدعى "شيماء. س. ا"، تبلغ من العمر 35 عامًا، ومقيمة بمنطقة العبور الجديدة، محتجزة داخل مصعد بالطابق الثالث من المول، الذي يتكون من بدروم وثلاثة طوابق علوية.



بفضل سرعة استجابة قوات الحماية المدنية ومهارتهم في التعامل مع الموقف، تم فتح المصعد واستخراج السيدة دون إصابات، وسط إشادة من المتواجدين بالموقع.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرض تفاصيلها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





