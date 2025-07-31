17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:



شهدت محافظة بني سويف تطورًا تعليميًا ملحوظًا بعد افتتاح جامعة بني سويف الأهلية، والتي جرى إنشائها على مساحة 39 فدانا، بتكلفة مليار و 946 مليون جنيه.



تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، و الصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتمريض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى الإعلام، والتجارة، والعلوم، والآداب، والحقوق، فضلا عن مراكز بحثية متطورة، ومراكز خدمية، ومناطق ترفيهية، وإدارية وسكنية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن الجامعة تعد صرحا تعليميا على أعلى مستوى، بعد تصميمها وإنشاؤها وفقا لمواصفات الجامعات الذكية، مشيدًا بالدعم والاهتمام الرئاسي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، وقد ظهر ذلك جليا في إنشاء هذه الجامعات.



وأشار إلى أن الجامعة تقدم في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 17 برنامجًا في 13 كلية، وهي الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة و التصميم المعماري والعمارة الرقمية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة الأمن السيبراني، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وكلية العلوم برنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي، وبرنامج البترول والتعدين، وكلية الإعلام برنامج الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وبرنامج الصحافة الرقمية والتليفزيونية، وكلية التجارة برنامج نظم ومعلومات الأعمال، وكلية الآداب برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات، والتمريض «برنامج التمريض»، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والحقوق.



وأوضح أن مصروفات الدراسة للالتحاق بكلية الطب البشري بلغت 150 ألف جنيها، وكلية طب الفم والأسنان 125 ألف، والصيدلة 110 ألف، و العلاج الطبيعي 115 ألف، والتمريض 70 ألف، و الهندسة 75 ألف، و الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامجين أحدهما بمصروفات 75 ألف والآخر 55 ألف، و علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 65 ألف.



وأضاف أن مصروفات برنامجي كلية العلوم أحدهما بتكلفة 45 ألف، و الآخر 65 ألف، و كلية الإعلام 50 ألف، والتجارة 50 ألف، و الآداب أحد البرامج بتكلفة 60 ألف، والآخر 50 ألف، والحقوق 60 ألف.



وأشار إلى زيادة المصروفات الدراسية للطلاب القدامي بنسبة 1% من قيمة المصروفات المقررة العام الماضي مقابل بعض الخدمات المتنوعة.





