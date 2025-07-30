الدقهلية تعلن احتواء أزمة انقطاع المياه بطلخا وتمي الأمديد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية عن نجاح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في احتواء أزمة انقطاع المياه بمدينتي طلخا وتمي الأمديد، مؤكدةً عودة الخدمة إلى المناطق المتأثرة بشكل تدريجي.

وأوضح ديوان عام المحافظة أن الفرق الفنية انتهت بالكامل من إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي بمنطقة تقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا، وجرى استئناف ضخ المياه للمناطق السكنية.

وفيما يتعلق بمركز تمي الأمديد، تم تأمين الخط المغذي للمدينة وتوابعها مؤقتًا بعد انفجاره أمام قرية الصلاحات، على أن تستكمل أعمال الصيانة النهائية صباح غدٍ الخميس لضمان استقرار الخدمة.

وكان محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، قد تابع تداعيات الأعطال من خلال "الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم"، حيث وجه بتنسيق الجهود بين شركة المياه والأجهزة المحلية لضمان سرعة التعامل مع الموقف. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة أعطال شهدتها المحافظة مؤخرًا، أبرزها انفجار خط المياه المار بترعة المنصورية.

وأكدت المحافظة أنها خصصت قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين عبر غرفة العمليات المركزية والخط الساخن لشركة المياه (125)، بهدف تلقي الشكاوى وتلبية الاحتياجات الطارئة بكفاءة وسرعة.