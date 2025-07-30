بالصور- رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية يزور متحف قناة السويس

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، جولة داخل متحف قناة السويس بالإسماعيلية، يرافقه الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والوفد الباكستاني المرافق.

وشهدت الزيارة تفقد أقسام المتحف المختلفة التي توثق المراحل التاريخية لتطور القناة، منذ حفرها على يد العمال المصريين، مرورًا بكفاحهم الوطني، ووصولًا إلى التحولات الكبرى والتوسعات الحديثة التي شهدها الممر الملاحي.

وأعرب الفريق أول مرزا عن إعجابه الشديد بالمحتوى المعروض داخل المتحف، والذي يجمع بين الدقة التاريخية والعرض التفاعلي الحديث، مشيدًا بدور القناة كموقع محوري في التاريخ المصري والعالمي، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة.

وتأتي زيارة الوفد الباكستاني ضمن جدول اللقاءات الرسمية التي شهدت أيضًا اجتماعًا موسعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الجانبين