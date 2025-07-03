عمر أبو زيد ضحية الحفار الغارق.. كان يستعد للعمرة (فيديو)

الغربية – مروة شاهين:

قدّم موقع مصراوي بثًا مباشرًا من داخل قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حيث خيم الحزن على أسرة المهندس عمر أبو زيد، أحد ضحايا حادث غرق الحفار البحري "Adam Marine 12" أثناء نقله إلى موقع عمل جديد بمنطقة جبل الزيت شمال البحر الأحمر.

وقع الحادث مساء الثلاثاء الماضي، عندما كان الحفار يُسحب عبر ثلاث قاطرات بحرية، قبل أن يتعرض للغرق المفاجئ، ما أسفر عن وفاة أربعة أفراد من الطاقم، من بينهم المهندس عمر، فيما أُصيب 23 آخرون، ولا تزال أعمال البحث جارية عن ثلاثة مفقودين حتى الآن.

في تصريحات للموقع، قال فتوح بكر، والد زوجة الفقيد، إن "عمر" كان قد سافر قبل الحادث بيومين فقط، مشيرًا إلى أن الأسرة تلقّت نبأ غرق الحفار وظلت تترقب لساعات إلى أن تأكد خبر الوفاة، ووصل الجثمان صباح اليوم لتُشيّع جنازته من مسجد القرية إلى مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والذهول.

وأضاف أن المهندس الراحل كان قد تزوج منذ عامين، ولم يُرزق بأطفال، وكان في إجازة قصيرة لمدة أسبوعين قبل عودته للعمل. وأوضح أنه خلال الإجازة، أقام "عزومة" جمعت أفراد الأسرة، كما كان يخطط لأداء فريضة العمرة في موسم المولد النبوي الشريف القادم.

وأشار فتوح بكر إلى أن الأسرة فوجئت بزيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتقديم واجب العزاء داخل مسجد القرية. وقال: "كانت زيارة الوزير لفتة إنسانية عظيمة، أشعرتنا بأن الدولة لم تتركنا وحدنا، وشاركتنا مصيبتنا في هذا الموقف العصيب."

ويُذكر أن وزارة البترول كانت قد أكدت في بيان رسمي استمرار عمليات البحث عن المفقودين، وتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في منظومة إنقاذ متكاملة تشمل المسح البحري والجوي.





