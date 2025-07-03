60 ألف طن و2410 راكبًا.. حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر اليوم

السويس – حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع، حيث رست 11 سفينة تجارية على الأرصفة، تم خلالها تداول نحو 60 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 566 شاحنة و246 سيارة. كما سجلت الموانئ وصول وسفر 2410 ركاب.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات بلغت 2000 طن بضائع، و217 شاحنة، و212 سيارة، في حين شملت الصادرات 58 ألف طن من البضائع، و349 شاحنة، و34 سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا السفينة A Mercury محمّلة بـ50 ألف طن من الفوسفات في طريقها إلى الصين، كما من المقرر مغادرة ثلاث سفن أخرى من الميناء، وهي: Expres، ALcudia Express، والحرية 2، في حين استقبل الميناء في وقت سابق السفينتين Great Beauty وALcudia Express، بينما غادرت العبّارة عمان.

أما ميناء نويبع، فقد شهد تداول 1300 طن من البضائع، و216 شاحنة، عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن، هي: الحسين، أيلة، وسينا.