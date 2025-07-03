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الأمل في الشبك.. صيادو الضهرة ببورسعيد يطاردون الرزق وسط الأمواج- فيديو وصور

02:50 م الخميس 03 يوليه 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

طرح صيادو "الضهرة"، شباكهم، اليوم الخميس، من على شاطئ بورسعيد في مياه البحر المتوسط، بحثًا عن الرزق الحلال وسط أمواج البحر.

ويطرح صيادو "الضهرة" شباكهم في البحر من خلال مراكب خشبية صغيرة بشكل نصف قطري في البحر تبدأ من نقطة على الشاطئ ونهايتها على بعد قرابة 300 متر من النقطة الأولى، ثم يقسم الصيادون أنفسهم على مجموعتين كل مجموعة تسحب أحد طرفى الشباك تجاه الأخرى حتى يلتقيا في نقطة واحدة تتجمع الأسماك بها وسط الشباك.

ويفرز صيادو الضهرة الأسماك على الشاطئ حسب نوعها وحجمها قبل بيعها لتاجر الجملة الذي يطرحها في الأسواق، في الوقت الذي يسمح الصيادون للمصطافين على الشاطئ بالشراء منهم بشكل مباشر بأسعار تنافسية أقل من سعرها بالأسواق.

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