أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال مباحث أسوان جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بين العمارات السكنية بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.

وتلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول بين عمارات المنطقة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة إدفو إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى رجب رفاعي حسانين، يبلغ من العمر 30 عامًا.

وجارٍ استكمال التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







