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إصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

04:30 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من صوامع القمح، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين من الحادث أسفر عن إصابة: "عبدالرحمن.س.م"، 15 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة و "زينب.م.ع"، 31 عامًا، جروح وكدمات متفرقة و "مجاهد.م.ع"، 30 عامًا، سحجات وكدمات وجرح قطعي باليد اليسرى، و "إيمان.م.ص"، 33 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكسر بالقدم اليسرى، و "هنا.ع.ع"، 21 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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