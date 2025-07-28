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بعد النزول بدرجات تنسيق الثانوي بالمنوفية.. ننشر أسماء المدارس المحددة بالمحافظة

01:20 م الإثنين 28 يوليه 2025

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المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، قرار النزول بدرجات القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقًا لأعداد المتقدمين، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

ووافق محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي (العام، الرياضي) من 230 درجة الى 227 درجة، الثانوي العام (الخاص) من 215 درجة إلى 210 درجة، الثانوي العام (خدمات) من 210 درجة إلي 207 درجة، وذلك بهدف استكمال الكثافات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وحصل موقع مصراوي على قائمة المدارس التي يسري عليها قرار التنسيق الجديد.

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إبراهيم أبو ليمون المنوفية درجات تنسيق الثانوي
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