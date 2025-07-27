جمهوره من الأطفال.. قس يخطف القلوب بكرة القدم في البحيرة (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

في لفتة إنسانية تجاوزت حدود المألوف، خطف مقطع فيديو لقس قلوب رواد منصات التواصل الاجتماعي، مُظهرًا إياه وهو يشارك الأطفال فرحتهم ببساطة وتلقائية داخل ملعب لكرة القدم.

ظهر القس باخوم، راعي كنيسة مارجرجس بمدينة دمنهور، في الفيديو خلال مشاركته في فعاليات معسكر لطلاب المرحلة الابتدائية. وقد وثّق المقطع لحظة تسديده ركلة جزاء بمهارة عالية، وسط هتافات تشجيعية من الأطفال، في مشهد عكس روحًا أبوية مرحة.

لاقى المشهد تفاعلًا واسعًا، حيث أشاد المتابعون، من مختلف الأطياف، بالروح الإيجابية والتواضع اللذين أبداهما رجل الدين، معتبرين أن مثل هذه اللقطات تعزز قيم المحبة والتواصل الإنساني البسيط، وتترك أثرًا طيبًا يتجاوز حدود المناسبة نفسها.