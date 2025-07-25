جنوب سيناء: قرعة لتبديل 46 قطعة أرض غير صالحة في "تجمع النهايات"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن إجراء قرعة إلكترونية علنية لتبديل 46 قطعة أرض غير صالحة للزراعة، ضمن أراضي التجمع التنموي الزراعي بمنطقة النهايات بمدينة رأس سدر، وذلك يوم الأحد المقبل بمقر ديوان عام المحافظة في طور سيناء.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم الخميس، أن القرار يأتي بعد تقرير رسمي صادر عن مركز بحوث الصحراء أثبت عدم صلاحية تلك القطع للزراعة، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد أراضٍ بديلة تم اختبارها وثبتت صلاحيتها وفقًا للفحوص العلمية والتجريبية.

وحددت المحافظة الساعة 11 صباحًا موعدًا لإجراء القرعة، على أن يُعد عدم الحضور بمثابة موافقة ضمنية من المنتفع على الإبقاء على القطعة الحالية دون تعديل.

7 تجمعات زراعية متكاملة

تضم جنوب سيناء 7 تجمعات تنموية زراعية سكنية، أنشئت ضمن المشروع القومي لـ"زراعة مليون ونصف فدان"، بمساحة إجمالية بلغت 2850 فدانًا، وتشمل تجمعين في طور سيناء، وأربعة في رأس سدر، وتجمعًا واحدًا في سانت كاترين، جرى تزويدها بمحطات تحلية، وشبكات صرف ومياه وكهرباء.

570 منزلًا و5 أفدنة لكل مستفيد

تضمنت خطة التنمية بناء 570 منزلًا كامل التشطيب بمساحة 200 متر مربع، تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام ومضيفة، إلى جانب مسجد، مدرسة، وحدة صحية، ملعب خماسي، و10 محلات بكل تجمع.

وحصل كل مواطن مستفيد على 5 أفدنة زراعية ومنزل بمقدم تعاقد قيمته 800 ألف جنيه، على أن يُسدد باقي المبلغ بنظام التقسيط على 20 عامًا، مع فترة سماح حتى بداية الإنتاج.