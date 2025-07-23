20 عامًا من العمل الميداني.. من هو هاني فؤاد قائد إسعاف وسط الصعيد؟

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أصدر الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، قرارًا رسميًا بتكليف الدكتور هاني محمود فؤاد عبدالحميد، مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج، للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد، إلى جانب الإشراف الكامل على محافظة سوهاج، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الإسعافية على مستوى الجمهورية.



ويعد الدكتور هاني فؤاد من الكفاءات الطبية والإدارية البارزة، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات والتكريمات المحلية والدولية، إلى جانب مساهماته في تطوير المنظومة الصحية والإسعافية على مدار قرابة عقدين من الزمن.



وينشر موقع "مصراوي" السيرة الذاتية لفؤاد، حيث وُلد في 15 يونيو 1982 بمحافظة سوهاج، ويقيم حاليًا بشارع المستشار في مدينة طهطا، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة أسيوط عام 2005 بتقدير جيد جدًا، ثم واصل دراساته العليا حيث نال دبلومة طب الأطفال من جامعة الأزهر (فرع القاهرة) عام 2011 بنفس التقدير، كما حصل على عدة دبلومات وشهادات مهنية في الحوكمة الصحية، وجودة المنشآت، وإدارة المستشفيات.



وبدأ الدكتور هاني فؤاد مسيرته العملية في مستشفى إمبابة العام، ثم انتقل إلى الإدارة الصحية بجهينة، ومنها إلى مستشفيات بولاق الدكرور وجهينة المركزي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية، ومنها مدير الجودة، رئيس قسم الأطفال، نائب المدير، ثم مديرًا عامًا لمستشفى جهينة المركزي بين 2016 و2020.



ومنذ يناير 2020 تولى إدارة فرع هيئة الإسعاف بسوهاج، حيث قاد جهودًا كبيرة لتطوير أداء الهيئة بالمحافظة، وأشرف على تنظيم العديد من الفعاليات الطبية والطارئة الهامة.



وحصل فؤاد على شهادات TOT كمدرب معتمد في خدمات الطوارئ الطبية، إلى جانب تدريبه في العديد من برامج الطوارئ والإنعاش القلبي والرئوي من المجلس الأوروبي للإنعاش (ERC)، وشارك كقائد أو عضو في فرق طبية خاصة في فعاليات قومية ودولية، أبرزها رئيس الفريق الطبي لتنظيم كأس العالم لكرة اليد في مصر (2021)، رئيس مجموعة طبية في تنظيم كأس العالم لليد، رئيس الوفد الطبي المصري إلى السودان (2020 و2022)، عضو البعثة الطبية المصرية لموسم الحج (2024).



جرى تكريم الدكتور هاني فؤاد، من عدة جهات رسمية وعسكرية، من بينها وزير الصحة، محافظ سوهاج، نقابة الأطباء كطبيب مثالي، والقوات المسلحة.