طقس اليوم.. شرم الشيخ الأعلى حرارة في جنوب سيناء وسانت كاترين الأقل

جنوب سيناء – رضا السيد:

يسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقس شديدة الحرارة على كافة أنحاء مدن المحافظة، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة، بينما سجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة، لكونها أعلى قمة جبلية في مصر.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحفظة يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، حار رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقاطعة بسرعة تجاوزت الـ 30 كيلو في الساعة، وتزداد هذه السرعة بالمناطق الساحلية والظهير الصحراوي، مما يساهم في تلطيف الطقس بهم.

أوضح البيان، أن حالة البحر مستقرة والرياح معتدلة، واتجاه الرياح به شمالية غربية وجنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين 1 حتى 1,75 متر، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 37 والصغرى 27، وفي مدينة رأس سدر العظمى 40 والصغرى 26، وفي مدينة طابا العظمى 37 والصغرى 22، وفي مدينة سانت كاترين بلغت درجة الحرارة العظمى بها 34 و الصغرى 19، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 41 والصغرى 30 درجة.