لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمحافظة البحيرة، قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة اليوم الأربعاء، لمدة 7 ساعات ابتداءً من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن قطع الكهرباء يأتي بسبب أعمال الصيانة وتغيير موصلات الجهد المتوسط.

وحدد البيان المناطق المتأثرة وهي: "محولات البلحي، ونكلا، والدوادرة، ومجاهد بصل، والقبط، وحبيب، وبولينا، ومنشية العتال، وعبد الحميد غنيم، والـ٦٠٠ سندرينا، والـ١٠٠ سندرينا، والزرفداكي".