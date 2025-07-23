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لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة

01:37 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

قطع الكهرباء - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمحافظة البحيرة، قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة اليوم الأربعاء، لمدة 7 ساعات ابتداءً من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن قطع الكهرباء يأتي بسبب أعمال الصيانة وتغيير موصلات الجهد المتوسط.

وحدد البيان المناطق المتأثرة وهي: "محولات البلحي، ونكلا، والدوادرة، ومجاهد بصل، والقبط، وحبيب، وبولينا، ومنشية العتال، وعبد الحميد غنيم، والـ٦٠٠ سندرينا، والـ١٠٠ سندرينا، والزرفداكي".

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