لقاءات توعوية بجنوب سيناء لنشر الوعي المجتمعي والسياسي

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت إدارة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة جنوب سيناء، لقاء توعوي بعنوان "دورنا وحقوقنا"، بمراكز الشباب، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي المجتمعي والسياسي بين المواطنين.

وقالت سماح ذكي، مسئولة إدارة حقوق الإنسان، إنه جرى تنظيم لقائيين بمركز شباب مدينة أبو زنيمة، ومركز شباب مدينة أبورديس، وتناولا عددًا من المحاور الأساسية منها تعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية، خاصة في مجالات "التعليم، الصحة، السكن، والحماية الاجتماعية".

وأوضحت مسئولة إدارة حقوق الإنسان في تصريح اليوم، أنه جرى توضيح الواجبات الأساسية للمواطن تجاه وطنه ومجتمعه إلى جانب التعريف بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها وسيلة للتعبير عن الرأي والمساهمة في صنع القرار، والتعريف بآليات التواصل مع الجهات المعنية في حال التعرض لأي انتهاك لحقوق الإنسان.

وأكدت أن إدارة حقوق الإنسان وضعت خطة متكاملة، تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ورفع الوعي العام بثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى جميع فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب.