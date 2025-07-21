انقطاع المياه عن دمشير وتوابعها بالمنيا 8 ساعات غدًا

المنيا – جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن قطع المياه غدًا الثلاثاء عن قرية دمشير وتوابعها التابعة لمركز المنيا، وذلك لمدة 8 ساعات تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الانقطاع يأتي لإجراء أعمال صيانة وتعقيم داخل محطة مياه دمشير المرشحة، ضمن خطة رفع كفاءة المحطات وتأمين جودة المياه.

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه شرب نقية مجانًا لسكان المناطق المتأثرة، داعية المواطنين، خاصة المخابز والمؤسسات الخدمية، إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.