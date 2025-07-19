السيطرة على حريق فرن عيش بلدي في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل فرن عيش بلدي بعزبة أبو جرف التابعة لمركز بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بفرن بلدي داخل عقار مكوّن من طابق واحد بمساحة 100 متر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في سير الفرن، وجرى تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق واستعجال تحريات المباحث.







