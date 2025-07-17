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إصابة خطيرة لطفل ابتلعته بيارة صرف صحي بنادي المنتزه بالإسماعيلية

09:42 م الخميس 17 يوليه 2025

إصابة خطيرة لطفل ابتلعته بيارة صرف صحي بنادي المنت

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بإصابات خطيرة، اليوم، إثر سقوطه في بيارة صرف صحي بمنطقة الملاعب داخل نادي المنتزه بحي الشيخ زايد في الإسماعيلية، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الدفاع المدني لإنقاذه.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا بالواقعة، لتتحرك فرق الإنقاذ على الفور، حيث نجحت في استخراج الطفل "معاذ أحمد محمد" في وقت قياسي.

تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل ونقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث تبين إصابته باشتباه كسر في العمود الفقري وكسر آخر بالركبة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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