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السيطرة على حريق اندلع داخل زراعات النخيل في الخانكة

11:46 م الأربعاء 16 يوليه 2025

السيطرة على حريق اندلع داخل زراعات النخيل في الخان

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق، مساء اليوم، داخل زراعات النخيل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، للسيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ باندلاع حريق خلف محطة الصرف الصحى بالقلج بدائرة مركز شرطة الخانكة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء و2 سيارة خزان وخزان استراتيجى، مدعمة بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.

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