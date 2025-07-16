"وقع من على السقالة".. مصرع عامل في مدينة تلا بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، على خلفية تعرضه لحادث مأساوي، صباح اليوم الأربعاء، تسبب في إصابته مع شقيقه وصديقه أثناء عملهما.

- تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بإصابة 3 عمال - مبيضين محارة - بعد سقوط سقالة كانوا يقفون عليها أثناء عملهم، ونُقلوا بشكل عاجل إلى مستشفى تلا العام.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: "مصطفى"م.أ.ا" 41 عامًا، وشقيقه "أحمد.م.أ.ا" 37 عامًا، وكلاهما مقيمان بمدينة تلا، فضلاً عن إصابة "أحمد.إ.أ" 41 عامًا، مقيم قرية ميت أبو الكوم، وعقب ساعات من العلاج تدهورت حالة الأول وأعلن الأطباء وفاته متأثرًا بالحادث.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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