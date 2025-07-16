"سقطوا من أعلى سقالة".. إصابة 3 عمال محارة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 3 أشخاص من مركز تلا في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أثناء عملهم في محارة أحد المنازل، بعدما سقطت بهم سقالة أرضًا.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن مستشفى تلا العام استقبل اليوم 3 حالات مصابين بإصابات متنوعة بالجسد ادعاء سقوط من أعلى، أثناء عملهم، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: "أحمد.م.أ.ا" 37 عامًا، وشقيقه "مصطفى.م.أ.ا" 41 عامًا، وكلاهما مقيمان بمدينة تلا، فضلاً عن إصابة "أحمد.إ.أ" 41 عامًا، مقيم قرية ميت أبو الكوم، ويجري عمل الفحوصات الطبية والأشعات للاطمئنان على حالتهم.