الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب 6 أطفال وأمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، في حادث اختناق وكسر بالساق، جراء حريق هائل اندلع صباح اليوم داخل معرض موبيليا بمدينة جمصة، مما أدى إلى تدمير كامل لمحتويات المعرض.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العميد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة، بنشوب حريق ضخم داخل معرض موبيليا بدائرة القسم.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، في حين لم تُعرف أسباب اندلاع الحريق بعد.

وأسفر الحادث عن إصابة الأطفال: بسملة إبراهيم علي (13 عامًا)، ملك أشرف محمد (13 عامًا)، كارما حسن سيد (7 أعوام)، أحمد حسين سيد (4 أعوام)، ساندي حسين سيد (10 أعوام)، وزين أشرف محمد (4 أعوام)، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، وأُصيبوا بحالات اختناق.

كما أُصيب أمين الشرطة السيد عبد اللطيف أحمد محمد (46 عامًا)، من قوة إدارة الحماية المدنية، والمقيم بمدينة السنبلاوين، بكسر في الساق اليمنى أثناء مشاركته في أعمال الإطفاء.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة انتداب قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع وبيان أسباب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.