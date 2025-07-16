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رفع 35 طن مخلفات خلال حملات نظافة في مدينة الأقصر

01:38 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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الأقصر - محمد محروس:

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتحت إشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة، حملات نظافة مكثفة تضمنت قص وتهذيب الأشجار بشوارع حي شمال وحي المطار بمدينة الأقصر.

تضمنت الحملات بحي شمال تنفيذ حملة نظافة عامة وقص وتهذيب الأشجار بطريق الجالس وبدران وشركة الكهرباء، كما تم رفع التراكمات وقص وتهذيب الأشجار بمناطق البحاروة ونجع الطينة وطريق السوفيتيل وتنفيذ حملة نظافة عامة ورفع التراكمات بشارع التأمينات وبارك الحنطور .

كما تضمنت الحملات بحي المطار، استكمال أعمال النظافة ورفع القمامة بطريق منشاة العمارى، وتنفيذ حملة نظافة عامة بطريق الزناقطة، مما أسفر عن رفع حوالي 35 طن من القمامة والمخلفات الصلبة وناتج قص وتهذيب الأشجار، وجاري استمرار رفع القمامة من مختلف قطاعات المدينة على مدار الفترات الصباحية والمسائية، بهدف توفير مناخ وبيئة صحية لأهالي مدينة الأقصر والزائرين.

شارك في الحملة أحمد عوض الله رئيس حي شمال، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، ومعدات الحملة الميكانيكية.

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حملات نظافة الأقصر رفع مخلفات
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