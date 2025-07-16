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محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط.. ويُصدر توجيهات عاجلة بشأن المصابين- صور

04:19 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
  • عرض 16 صورة
    حادث زفاف أعلى محور ديروط
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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حادث التصادم الذي وقع على محور ديروط، وأسفر عن إصابة 21 شخصًا ووفاة 4 آخرين، إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وثالثة نقل ثقيل.

وعقب تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، انتقل المحافظ إلى موقع الحادث يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، ثم توجه إلى مستشفيات ديروط المركزي ومنفلوط المركزي والايمان العام وأسيوط الجامعي لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

ووجه المحافظ مسئولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، مع التأكيد على الجاهزية التامة لأطقم الطوارئ بالمستشفيات.

كما كلف محافظ أسيوط بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، متقدمًا بخالص العزاء لأسر المتوفين، وداعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المستحقة للمصابين وأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، مؤكدًا وقوف الدولة إلى جانبهم في هذه اللحظات الصعبة.

كما وجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ديروط بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتسببة في الحادث، وتسيير الحركة المرورية، مع فتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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