ننشر أسماء الضحايا والمصابين في تصادم 3 سيارات بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهد محور ديروط بمحافظة أسيوط، مساء الثلاثاء، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، إثر تصادم ثلاث سيارات، إحداها كانت ضمن موكب زفة عروس.

وحصل "مصراوي" على قائمة بأسماء الضحايا المصابين، وأسفر عن مصرع زينب عبد المنجي محمد (يبلغ من العمر عام)، وسوسن عبدالتواب هريدي (47 عامًا)، وعلي ممدوح علي هريدي (20 عامًا)، وحامد علي توفيق (45 عامًا)، وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى ديروط العام.

كما نتج عن الحادث إصابة كل من: مصطفى علي عابد 5 أعوام، وليلى محمد عبدالحفيظ 15 عامًا، وعلياء عبد المنجي حنفي 56 عامًا، وجنا صابر عبد الهادي 9 أعوام، وسارة صابر عبدالهادي 5 أعوام، وأحمد عابد فارس عابد 50 عامًا، وصفية عابد فارس 30 عامًا، وأمنة خلف أحمد 32 عامًا، ورمضان هلال محمد 45 عامًا، ومحمد علي فارس 16 عامًا، وصابرين محمود علي أحمد 35 عامًا، وعبدالرحمن يد محمد علي فارس 20 عامًا، وعايد أحمد عايد 13 عامًا، ويوسف أحمد محمد فارس 16 عامًا، وفاطمة ربيع محمد حسن 25 عامًا، ومحمد علي عايد 7 أعوام، ومنصور حماد محمد محمد 43 عامًا، وزياد منصور حماد 12 عامًا، وتحية محمد عبدالحفيظ 25 عامًا، وحسن محمد شكري 24 عامًا، وعلياء صابر عبدالهادي 7 أعوام.

تم نقل المصابين الى مستشفى ديروط بطريق الأهالي، وتحويل عدد 9 مصابين الى مستشفى أسيوط الجامعي.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور ديروط، ووجود عدد من الضحايا والمصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل كبيرة، وأخرى ربع نقل، بسيارة ملاكي كانت ضمن زفة عروس تمر عبر المحور. وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 15 آخرين بإصابات متفاوتة.

شهود العيان ذكروا أن الزفة كانت تسير على المحور عندما وقع التصادم المفاجئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، وتحول المشهد الاحتفالي إلى مأساة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الإسعافات، بينما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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