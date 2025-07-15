إخماد حريق بمحل تنجيد في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

التهمت النيران محل لتنجيد وصنع المراتب بحي الأربعين في السويس، سيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في محل تنجيد بمنطقة حي الكويت، بحي الأربعين.

بدوره، وجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لإخماد الحريق بمحل تنجيد المراتب الكائن بشارع عرفة.

وكافح رجال الحماية المدنية النيران لمنع وصولها للانشطة المجاورة حيث تنتشر بجوار ذلك المحل مطاعم للمأكولات الشعبية والأجهزة المنزلية.

وأتت النيران على القطن الموجود بالمحل وامتدت لمراتب وقطع أخرى من القطن كان جاهزة لتسليمها بعد الانتهاء منها.

ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربي خرج من ماكينة "نفض" القطن المستخدمة للندف قبل استخدامه في صناعة الوسائد والمراتب.