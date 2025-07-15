محافظ الإسكندرية يهنئ أوائل الدبلومات: التعليم الفني قاطرة التقدم

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

هنأ الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الطلاب الأوائل بالدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024–2025، معربًا عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناء المحافظة من نماذج مشرفة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية.

وأكد المحافظ خلال تهنئته أن الدولة تضع التعليم الفني في مقدمة أولوياتها باعتباره قاطرة التقدم، مشددًا على ضرورة تعزيز المهارات الإبداعية لدى الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، وفي إطار حرص الدولة المصرية على دعم التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن تفوق الطلاب في هذه التخصصات يعكس حجم الجهد المبذول من المؤسسات التعليمية والأسر، ويؤكد على أن التعليم الفني ليس بديلًا، بل مسار متكامل يقود إلى مستقبل واعد.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير لأولياء الأمور لدورهم الحيوي في تحقيق هذا التفوق، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المدارس الفنية بمختلف أنواعها في ظل المسؤولية المجتمعية لبناء أجيال قادرة على الإبداع والعطاء.

وفي سياق متصل، جاءت نتائج الطلاب المتفوقين لتجسد مستوى التميز والجدية في هذا القطاع، حيث حصلت الطالبة الجودي حنفي إبراهيم أحمد، من مدرسة إسكندرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية التابعة لإدارة وسط التعليمية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 97.3%، كما حصدت الطالبة آمال وجدي يوسف الصفتى، من مدرسة أمبروزو الثانوية الصناعية المهنية بنات بنفس الإدارة، المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 94.6%.

وفي إدارة شرق التعليمية، تفوقت الطالبة لوجين محمد فتحي عبد المجيد من مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات بمجموع استثنائي بلغ 99.8% لتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية.

كما نال الطالب يوسف حجاج يوسف محمد من المدرسة الثانوية الفنية الفندقية العسكرية، التابعة لنظام التعليم الفني المزدوج، المركز الأول بمجموع 93.2%.

وجاءت الطالبة أمنية عبد الرحمن قناوي من مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني ضمن قائمة الأوائل أيضًا، محققة مجموعًا قدره 99.5%،