

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أسفر حريق اندلع مساء الإثنين بمنطقة البتروكيماويات التابعة لحى العامرية أول بمحافظة الإسكندرية عن خسائر مادية في 91 مركبة بساحة تخزين سيارات مخالفة، دون وقوع إصابات.

ووفقًا للمعاينة الأولية، أتت النيران على ما مجموعه 91 مركبة توزعت بين سيارات ومركبات خفيفة، بعد امتداد الحريق من موقعه الأساسي في مخلفات وهيش بشارع داخل المنطقة إلى ساحات تخزين المركبات المخالفة للمرور بمنطقة مرغم، والتي تضم حضانتين منفصلتين.

وتبين أن الحريق تسبب في تلف 62 مركبة توكتوك و4 تروسيكلات داخل الحضانة الخاصة بمنطقة البتروكيماويات، كما أتلفت النيران أيضًا 20 سيارة، و5 تروسيكلات، و5 دراجات بخارية داخل الحضانة التابعة لمحافظة الإسكندرية، المجاورة للموقع، واللتين تُستخدمان لتجميع المركبات المخالفة للمرور وتخزينها ضمن نطاق العامرية أول غرب المحافظة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع حريق في المنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية يرافقها سيارات الحماية المدنية إلى الموقع، وبمساعدة سيارات إطفاء إضافية دفعتها شركات البترول المجاورة، تمّت السيطرة على النيران قبل امتدادها، وإنهاء أعمال التبريد.

وباشرت نيابة العامرية أول التحقيقات لتحديد أسباب الحريق وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.