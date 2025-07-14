المنيا – جمال محمد

أكّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع إحلال وتجديد مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بمركز العدوة يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم في قرى شمال المحافظة، بما يسهم في تقليل الكثافة الطلابية وتخفيف الضغط على المدارس المجاورة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ داخل موقع المشروع، حيث اطلع على معدلات التنفيذ الجارية بالمدرسة المقامة على مساحة 4600 متر مربع، وتضم 44 فصلًا دراسيًا تشمل 8 فصول لرياض الأطفال، و24 للمرحلة الابتدائية، و12 للمرحلة الإعدادية، إلى جانب معامل متطورة، فراغات تكميلية، ودورات مياه حديثة، وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأكد المحافظ التزام الأجهزة التنفيذية بالجداول الزمنية المعتمدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية لتحقيق أفضل مستوى من الجودة التعليمية.

وأوضح أن إنشاء مثل هذه المدارس ينسجم مع توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما من خلال تقليل الكثافات داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

من جانبه، ثمّن المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، دعم المحافظ ومتابعته المباشرة لأعمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن مشروع مدرسة صفانية يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير المدارس في المناطق الريفية وفق أحدث المعايير.

ورافق المحافظ خلال الجولة النائبان سعودي عبد الرحمن، واللواء إيهاب عبد العظيم، عضوا مجلس النواب، والمهندس أحمد محمود عثمان، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، ورضا مصطفى، رئيس مركز العدوة.