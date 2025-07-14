إصابة أسرة في انهيار منزل وتصدع 6 منازل مجاورة بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب رجل وزوجته وابنتاهما في انهيار منزل قديم بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن تضرر 6 منازل مجاورة بفعل الانهيار.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بانهيار منزل مكوَّن من طابق واحد، وتعرض عدة منازل مجاورة لتصدعات، مع تسجيل إصابات داخل أسرة واحدة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن المنزل المنهار مملوك للمواطن "محمد. ا. س" (65 عامًا)، وأسفر الحادث عن إصابته، إلى جانب زوجته "جملات. م. ا" (50 عامًا)، وابنتيهما "عليا. م. ا. س" (24 عامًا) و"رضا. م. ا. س" (22 عامًا)، بإصابات سطحية، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.

عقب الحادث، وجّه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنازل المجاورة، بعد رصد ميول في 6 منازل، لتقييم مدى الخطورة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.