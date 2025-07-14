الشرقية – ياسمين عزت:

في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات على المواطنين، اختتم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جولته المفاجئة بمركز ومدينة ههيا، بتفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

ويضم المركز 6 شبابيك تعمل بنظام "الشباك الموحد"، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين دون تواصل مباشر مع الموظف، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ معدلات الأداء وراجع آليات تنفيذ منظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مشددًا على أنه "لن يُسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي"، لما له من أهمية قصوى على المستويين المحلي والوطني.

كما استمع الأشموني لشكاوى وآراء عدد من المواطنين، موجهًا بسرعة إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم للجادين في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.

رافق المحافظ في جولته كل من محمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ أيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة ههيا.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة جولات مفاجئة يجريها محافظ الشرقية للتأكد من انضباط العمل ورفع كفاءة الأداء بما يحقق رضا المواطنين.