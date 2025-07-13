فاجعة قورص.. شاب يذبح والده أثناء نومه في المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

استيقظت قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها مُسن داخل منزله، بعد أن تعرّض لطعنة نافذة في رقبته أثناء نومه.

تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل مُسن داخل غرفة نومه، وبالانتقال والفحص، تبين وجود القتيل ملقى على جانبه الأيمن، مرتديًا جلبابًا أبيض، وغارقًا في دمائه، وتبيّن وجود جرح قطعي عميق في الرقبة أودى بحياته على الفور.

وأظهرت التحريات الأولية أن نجل المجني عليه هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد أن باغت والده بطعنة قاتلة بسلاح أبيض أثناء نومه فجر اليوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وحرّرت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة.