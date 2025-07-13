إعلان

فاجعة قورص.. شاب يذبح والده أثناء نومه في المنوفية

12:40 م الأحد 13 يوليه 2025

جثة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية – أحمد الباهي:

استيقظت قرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها مُسن داخل منزله، بعد أن تعرّض لطعنة نافذة في رقبته أثناء نومه.

تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل مُسن داخل غرفة نومه، وبالانتقال والفحص، تبين وجود القتيل ملقى على جانبه الأيمن، مرتديًا جلبابًا أبيض، وغارقًا في دمائه، وتبيّن وجود جرح قطعي عميق في الرقبة أودى بحياته على الفور.

وأظهرت التحريات الأولية أن نجل المجني عليه هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد أن باغت والده بطعنة قاتلة بسلاح أبيض أثناء نومه فجر اليوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وحرّرت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يذبح والده جريمة قتل المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء